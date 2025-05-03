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Tekirdağ'daki Kauçuk Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:03
Tekirdağ'daki Kauçuk Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Olayın hemen ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesi

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale işlemlerini süratle başlatarak bir saatlik yoğun bir çalışma neticesinde yangını kontrol altına aldı. Şu anda fabrikanın içerisinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Buna karşın, yangın sonucu fabrikada belirli bir hasar oluştuğu ifade ediliyor. Yetkililerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

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