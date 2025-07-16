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Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı

Tekirdağ'da başlayan orman yangını, Çanakkale'ye sıçrayarak kontrol altında alınmaya çalışılıyor. Vali Ömer Toraman'dan açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 02:02
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 02:02
Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı

Tekirdağ'da başlayan orman yangını, hızla çevre bölgelere yayılarak Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı. Yangının çıkış yeri, Şarköy ilçesinde yer alan Şenköy Mahallesi olarak belirlendi. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman dışı bir alanda başlayan yangın, Kavakköy beldesi kırsalına doğru ilerledi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada yangının kontrolden çıkmasına karşı gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. Toraman, "Karadan müdahalemiz devam ediyor. Gün ağarmasıyla beraber saat 06.00 sularında, 9 uçak ve 9 helikopterle Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangına müdahale edilecek" dedi.

Yangının ilerleyişini durdurmak için ekiplerin büyük çaba sarf ettiğini belirten Toraman, rüzgarın etkisinin azaldığını dile getirdi. Valinin ifadelerine göre, yangın, doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için herhangi bir risk oluşturmadığı, bu bölgelerde tedbirlerin alındığı bilgisi verildi.

Gün doğumuyla birlikte hava araçlarının da devreye girmesiyle, yangının kontrol altına alınmasının beklendiği ifade ediliyor. Ekiplere, yangınla mücadeledeki gayretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Toraman, çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

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