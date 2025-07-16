DOLAR
40,24 -0,05%
EURO
46,84 -0,26%
ALTIN
4.338,41 -0,82%
BITCOIN
4.810.613,95 -2,57%

Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı, Otoyol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçrarken, Çanakkale-Malkara Otoyolu yeniden trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 21:19
Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı, Otoyol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Yangın Çanakkale’ye Sıçradı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayarak bölgedeki durumu kritik hale getirdi. Yangın, öğle saatlerinde Şenköy Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple orman dışı alanda başladı ve hızla Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Ulaşım Yeniden Sağlandı

Yangına karşı mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Dumanın etkisiyle görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle ulaşıma kapatılan Çanakkale-Malkara Otoyolu, bölgedeki trafik akışının yeniden normale dönmesiyle birlikte tekrar trafiğe açıldı.

Vali Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tedbiren Kavakköy kavşağı bölgesinde trafiğe kapatılan Çanakkale-Malkara Otoyolu ulaşıma açılmıştır." ifadesini kullandı.

Bölgedeki yangınla ilgili gelişmeleri takip eden yetkililer, yangını kontrol altına almak için mücadelelerini devam ettirecek.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadele çalışmaları sürüyor. Orman yangınına 21 hava aracıyla müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadele çalışmaları sürüyor. Orman yangınına 21 hava aracıyla müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi
2
Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı, Otoyol Yeniden Ulaşıma Açıldı
3
Ardahan'ın Karla Kaplı Yaylaları, Sıcaklardan Kaçış Noktası Oluyor
4
Suriye'de İsrail Hava Saldırıları Protesto Edildi
5
İstanbul'da 'Vatan Sevgisi' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu
6
Diyarbakır Anneleri 'Terörsüz Türkiye' Sürecinden Memnuniyet Duyuyor
7
Azerbaycan'dan Anadolu Ajansı'na Prestijli 'Ekinci' Ödülü

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!