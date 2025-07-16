Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı, Otoyol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Yangın Çanakkale’ye Sıçradı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayarak bölgedeki durumu kritik hale getirdi. Yangın, öğle saatlerinde Şenköy Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple orman dışı alanda başladı ve hızla Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Ulaşım Yeniden Sağlandı

Yangına karşı mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Dumanın etkisiyle görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle ulaşıma kapatılan Çanakkale-Malkara Otoyolu, bölgedeki trafik akışının yeniden normale dönmesiyle birlikte tekrar trafiğe açıldı.

Vali Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tedbiren Kavakköy kavşağı bölgesinde trafiğe kapatılan Çanakkale-Malkara Otoyolu ulaşıma açılmıştır." ifadesini kullandı.

Bölgedeki yangınla ilgili gelişmeleri takip eden yetkililer, yangını kontrol altına almak için mücadelelerini devam ettirecek.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadele çalışmaları sürüyor. Orman yangınına 21 hava aracıyla müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadele çalışmaları sürüyor. Orman yangınına 21 hava aracıyla müdahale ediliyor.