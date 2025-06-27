Tekirdağ'daki Orman Yangını Havadan Görüntülendi: 22 Hektar Zarar

Tekirdağ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen orman yangını, Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 22 hektar arazinin zarar görmesine yol açtı. Yangının 4 saatlik bir müdahale ile kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangının Havadan Görüntüleri Paylaşıldı

Alevlerle sarılan ormanlık alanın havadan çekilen görüntülerinde, ağaçların yanması sonucu arazinin siyah bir tabakaya büründüğü görüldü. Bu görüntüler, yangının büyüklüğünü ve zarar veren etkisini ortaya koydu.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın sonrası bölgede temizlik ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Doğanın yeniden yeşermesi için atılan adımlar dikkatle takip ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde orman yangınında zarar gören 22 hektar alan havadan görüntülendi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde orman yangınında zarar gören 22 hektar alan havadan görüntülendi.