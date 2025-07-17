DOLAR
40,28 0,04%
EURO
46,82 0,33%
ALTIN
4.307,14 0,58%
BITCOIN
4.762.609,02 1,21%

Tekirdağ'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 09:47
Tekirdağ'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Orman Yangını Kontrol Altında

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayan orman yangını, yaklaşık 42 saatlik bir mücadelenin ardından kısmen kontrol altına alındı. Yangının, tarım arazilerinden ormanlık alana sıçradığı bildirildi.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangına, 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personel ile müdahale edildi. Arazözler, itfaiye araçları ve su tankerleri, yangın alanında yoğun bir çalışma gerçekleştirmeye devam ediyor.

Duman Yoğunluğu Azaldı

Bölgede esen rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte, duman yoğunluğunun da azaldığı gözlemlendi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi üzerinden çalışmaları yönlendiriyor.

Havadan Görüntüleme

Ayrıca, AA ekibi yangında zarar gören ormanlık alanı havadan görüntülemek üzere dron ile incelemelerde bulundu. Yangının çevreye verebileceği zararlar konusunda detaylı analiz yapılacağı bildirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. 15 söndürme uçağı, 19...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. 15 söndürme uçağı, 19...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kum Zambakları Sahili Beyaza Bürüyor
2
Bursa'da Markette Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
3
Balıkesir'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
4
Erzincan'da Feci Kaza: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 9 Yaralı
5
Tekirdağ'dan Çanakkale'ye Sıçrayan Yangında Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi
6
Amasya'da Su Kanalına Düşen Otomobilde 4 Yaralı
7
Marmara Denizi'ni Kirleten Tersaneye 3,7 Milyon Lira Ceza

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!