Tekirdağ'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Orman Yangını Kontrol Altında

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayan orman yangını, yaklaşık 42 saatlik bir mücadelenin ardından kısmen kontrol altına alındı. Yangının, tarım arazilerinden ormanlık alana sıçradığı bildirildi.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangına, 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personel ile müdahale edildi. Arazözler, itfaiye araçları ve su tankerleri, yangın alanında yoğun bir çalışma gerçekleştirmeye devam ediyor.

Duman Yoğunluğu Azaldı

Bölgede esen rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte, duman yoğunluğunun da azaldığı gözlemlendi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi üzerinden çalışmaları yönlendiriyor.

Havadan Görüntüleme

Ayrıca, AA ekibi yangında zarar gören ormanlık alanı havadan görüntülemek üzere dron ile incelemelerde bulundu. Yangının çevreye verebileceği zararlar konusunda detaylı analiz yapılacağı bildirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.