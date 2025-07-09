Tekirdağ'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Tarım Alanında Yangın!

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Çıkrıkçı Mahallesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki tarım alanlarına da sıçradı. Yangın, kısmen 95. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığının bulunduğu askeri alana da ulaştı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; ancak, alevlerin hızla yayılması endişe yarattı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının Zararları

Yangında toplamda 70 dekar buğday, 60 dekar ayçiçeği ekili alan ve 700 dekar anız zarar gördü. Olay sonrası tarım alanlarında meydana gelen zararın boyutları araştırılmaya başlandı.

Yangının çıkış nedenine dair detaylar için incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday tarlasında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek kısmen askeri alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday tarlasında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek kısmen askeri alana sıçrayan yangın söndürüldü.