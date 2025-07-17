Tekirdağ'dan Çanakkale'ye Sıçrayan Yangında Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi

Yangın Tekirdağ'dan Çanakkale'ye Sıçradı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Yangın, Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman dışı alanda başladı.

Yangının Yayılma Alanı

Yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına kadar ulaştı ve geniş bir alanda etkili oldu. Yangın sonrası, itfaiye ve orman ekipleri yangın alanında inceleme ve tarama çalışmalarına devam ediyor.

Dron ile Görüntüleme Çalışmaları

Yangın nedeniyle zarar gören alanlar, dron ile çekilen görüntülerle belgelendi. Elde edilen görüntüler, yangının boyutunu ve etkisini gözler önüne seriyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.