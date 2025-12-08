DOLAR
Tekirdağ Ergene'de 1 Ton Menşei Belirsiz Hayvansal Ürün İmha Edildi

Ergene'de yol kontrolünde soğuk zincire uygun olmayan ve belgesi bulunmayan yaklaşık 1 ton menşei belirsiz hayvansal ürün imha edildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:27
Yol kontrolünde ele geçirildi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yapılan yol kontrolünde, yaklaşık 1 ton belgesiz ve menşei belirsiz hayvansal ürün tespit edilerek imha edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol noktasında durdurulan araçta, ürünlerin soğuk zincir kurallarına uygun taşınmadığı ve belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Gıda kontrol görevlilerinin incelemesinde ürünlerin insan tüketimi için uygun olmadığı saptandı; ambalajlarından çıkarılarak imha edildi.

Ekipler, kaçak ve kontrolsüz hayvansal ürün taşımacılığına yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

