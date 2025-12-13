Tekirdağ Ganos Ormanları'nda yaban domuzu sürüleri fotokapana yansıdı

Gece görüntüleri: Sürüler su kaynaklarına yöneliyor

Tekirdağ’ın Ganos Ormanları ve Ganos Dağları eteklerine yerleştirilen fotokapanlar, bölgede yaşayan yaban domuzları sürülerinin gece saatlerinde ormanlık alan içinde ve çevresindeki sulak bölgelerde beslenme amacıyla hareket ettiğini kayıt altına aldı.

Görüntülerde, kalabalık sürüler halinde dolaşan domuzların özellikle su kaynaklarına yöneldiği, zaman zaman sulak alanlara girip burada uzun süre kaldığı görüldü. Bu kareler, bölgedeki yaban hayatının canlılığını ve biyolojik çeşitliliğin varlığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, söz konusu görüntülerin Ganos Ormanları'ndaki ekolojik zenginliğe işaret ettiğini belirtirken, bölgedeki yerleşim alanlarına yakın noktalarda dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıyor.

