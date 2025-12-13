DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Tekirdağ Ganos Ormanları'nda Yaban Domuzu Sürüleri Fotokapana Yansıdı

Ganos Ormanları'ndaki fotokapanlar, gece saatlerinde su kaynaklarına yönelen yaban domuzu sürülerini görüntüledi; uzmanlar dikkat uyarısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:34
Tekirdağ Ganos Ormanları'nda Yaban Domuzu Sürüleri Fotokapana Yansıdı

Tekirdağ Ganos Ormanları'nda yaban domuzu sürüleri fotokapana yansıdı

Gece görüntüleri: Sürüler su kaynaklarına yöneliyor

Tekirdağ’ın Ganos Ormanları ve Ganos Dağları eteklerine yerleştirilen fotokapanlar, bölgede yaşayan yaban domuzları sürülerinin gece saatlerinde ormanlık alan içinde ve çevresindeki sulak bölgelerde beslenme amacıyla hareket ettiğini kayıt altına aldı.

Görüntülerde, kalabalık sürüler halinde dolaşan domuzların özellikle su kaynaklarına yöneldiği, zaman zaman sulak alanlara girip burada uzun süre kaldığı görüldü. Bu kareler, bölgedeki yaban hayatının canlılığını ve biyolojik çeşitliliğin varlığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, söz konusu görüntülerin Ganos Ormanları'ndaki ekolojik zenginliğe işaret ettiğini belirtirken, bölgedeki yerleşim alanlarına yakın noktalarda dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıyor.

(HLD-)

Tekirdağ’da domuz sürüsü fotokapanlara yakalandı

Tekirdağ’da domuz sürüsü fotokapanlara yakalandı

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı'da Kültür Merkezi İnşaatında İş Güvenliği İhmali
2
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Gaziantep'te 'Huzur 27' Operasyonu: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza
4
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor
5
Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı
6
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
7
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Ekibine İş Güvenliği Eğitimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama