Tekirdağ Ganos Ormanları'nda Yaban Domuzu Sürüleri Fotokapanlara Yansıdı

Gece saatlerinde orman içi ve sulak alanlarda besleniyorlar

Tekirdağ'ın Ganos Ormanlarında kurulan fotokapanlara yansıyan görüntüler, bölgede yaşayan yaban domuzlarından oluşan sürülerin gece saatlerinde ormanlık alanlar ve çevresindeki sulak bölgelerde beslenme amacıyla hareket ettiğini ortaya koydu.

Ganos Dağları eteklerine yerleştirilen fotokapanlar, kalabalık sürüler halinde dolaşan domuzların özellikle su kaynaklarına yöneldiğini, zaman zaman sulak alanlara girerek burada uzun süre kaldığını kayıt altına aldı.

Uzmanlar, bu tür görüntülerin Ganos Ormanlarındaki biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatının canlılığını gösterdiğini ifade ederken, bölgedeki yerleşim alanlarına yakın noktalarda vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekiyor.

