Tekirdağ Hayrabolu'da Kargaların Görsel Şöleni

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan kalabalık karga sürüsü vatandaşları şaşırttı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:25
Sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan sürü vatandaşları şaşırttı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan kalabalık karga sürüsü, ilçede yaşayanların ilgisini çekti.

İlçe merkezinde bir anda ortaya çıkan ve adeta gökyüzünü istila eden kargalar, dikkat çekici görüntüler oluşturdu. O anlara tanıklık eden vatandaşlar, hayretler içinde karga sürüsünü cep telefonlarıyla görüntüledi.

Semalarda bir süre toplu halde dolaşan kargalar, daha sonra gözlerden kayboldu.

