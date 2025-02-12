Tekirdağ İkiz Göller Karla Kaplandı: Kış Manzarasıyla Büyülüyor

Tekirdağ İkiz Göller Kar Yağışıyla Beyaza Büründü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yer alan İkiz Göller ve çevresi, etkili olan kar yağışı ile birlikte bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Bu muhteşem manzara, doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Kültür ve Turizm Müdürü'nden Davet

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının İkiz Göller ve çevresine ayrı bir güzellik kattığını belirtti. Karaküçük, bu bölgenin dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu vurgulayarak herkesi bu eşsiz doğayı görmeye davet etti.

Ekoturizm Cenneti

İstanbul'a sadece bir saatlik mesafede bulunan İkiz Göller, kış mevsiminde de ziyaretçilerini bekliyor. Bölge, ekoturizm açısından önemli bir merkez olma özelliği taşıyor ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İkiz Göller ve çevresi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İkiz Göller ve çevresi, kar yağışıyla beyaza büründü.