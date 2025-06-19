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Tekirdağ'ın Tescilli Yapıncak Asma Yaprağında Hasat Süreci Başladı

Tekirdağ'da tescilli Yapıncak asma yaprağının hasadı başladı. Bu yıl 1 ton yaprak hasat edilmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 12:05
Tekirdağ'ın Tescilli Yapıncak Asma Yaprağında Hasat Süreci Başladı

Yapıncak Asma Yaprağında Hasat Dönemi Açıldı

Tekirdağ'da, "kınalı yapıncak" olarak bilinen ünlü Yapıncak üzümüne ait tescilli tüysüz ve narin yapılı asma yaprağının hasat süreci başladı. Bu yıl Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde toplam 1 ton Yapıncak yaprağı hasat edilmesi bekleniyor.

Üreticilerin Mesaisi Devam Ediyor

Yapıncak yaprağı hasadı, üreticiler tarafından sabah ve akşam saatlerinde özenle gerçekleştiriliyor. Asma dallarından tek tek toplanan yapraklar, taze ya da salamura şeklinde satışa sunuluyor. Tüysüz ve narin yapılı yaprağı, Türk mutfağında özellikle zeytinyağlı sarmalarda tercih ediliyor.

Coğrafi İşaret ile Tanınırlık Arttı

Tekirdağ'nın Yapıncak asma yaprağı, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 2020 yılında “Tekirdağ Yapıncak salamura asma yaprağı” adıyla coğrafi işaret alarak tanınırlığını artırdı. Bu durum, Yapıncak yaprağının sadece Tekirdağ'da değil, farklı şehirlerde de tüketilmesine olanak tanıdı.

Uzmanından Bilgiler

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yapıncak yaprağını değerli kılan en önemli özelliklerinin tüysüzlüğü ve az damarlı, ince yapısında olduğunu ifade etti. Seçkin, “Yaprağının ince olmasından ve sarmasının lezzetinden dolayı Trakya'da sıklıkla tercih edilmektedir” dedi.

Yaprak Hasadı ve İşleme Süreci

Yapıncak yaprağının geleneksel olarak salamura şeklinde tüketildiğini belirten Seçkin, “Hasadı gerçekleştirilen yapraklar bekletilmeden salamurada işlenmektedir. Yaprak için hazırlanan salamura suyu yüzde 10 tuz ve yüzde 1 limon tozu içermekte.” şeklinde konuştu. Yıkanan yapraklar 4-5 hafta fermantasyon sürecine bırakılmakta ve sonra 500 gramlık ambalajlarla tüketicilere ulaştırılmaktadır.

Yapıncak üzüm çeşidi, 1990 yılında milli üzüm çeşidine eklendi ve bu yıl boyunca Yapıncak yaprağı hasadının bir ay süreceği öngörülüyor.

Tekirdağ'da "kınalı yapıncak" olarak adlandırılan meşhur Yapıncak üzümünün tescil edilen tüysüz ve...

Tekirdağ'da "kınalı yapıncak" olarak adlandırılan meşhur Yapıncak üzümünün tescil edilen tüysüz ve narin yapılı asma yaprağının hasadına başlandı.

Tekirdağ'da "kınalı yapıncak" olarak adlandırılan meşhur Yapıncak üzümünün tescil edilen tüysüz ve...

Tekirdağ'da "kınalı yapıncak" olarak adlandırılan meşhur Yapıncak üzümünün tescil edilen tüysüz ve narin yapılı asma yaprağının hasadına başlandı.

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