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Tekirdağ-İstanbul Kara Yolunda Bayram Yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk yaşanıyor. Ekipler, trafik akışını sağlamak için önlemler alıyor.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 18:49
Tekirdağ-İstanbul Kara Yolunda Bayram Yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ciddi bir yoğunluk gözlemleniyor.

Tatilcilerin akın ettiği güzergahın Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde trafiğin yoğunlaştığı bildirildi.

Bu yoğunluğu önlemek için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte aksaklık yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürüyorlar.

Ekipler, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama konularında uyararak, güvenli bir yolculuk için dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk...

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk...

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

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