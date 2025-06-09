Tekirdağ-İstanbul Yolunda Bayram Dönüş Yoğunluğu Dikkat Çekiyor

Kurban Bayramı'nda Dönüş Yoğunluğu Artıyor

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculukları devam ederken, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda dikkat çeken bir yoğunluk oluştu.

Yoğunluk Özellikle Şu Noktalarda Yaşanıyor

Bayram süresince İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden sürücüler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğun trafikle karşı karşıya kalıyor.

Polis ve Jandarma Ekipleri Önlemlerini Aldı

Ulaşımın aksamaması için polis ve jandarma ekipleri, sürücülere aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında sürekli uyarılarda bulunuyor. Yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.