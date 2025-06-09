DOLAR
39,26 -0,2%
EURO
44,89 -0,17%
ALTIN
4.204,25 -0,19%
BITCOIN
4.328.453,57 -1,43%

Tekirdağ-İstanbul Yolunda Bayram Dönüş Yoğunluğu Dikkat Çekiyor

Kurban Bayramı dönüşlerinde Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk yaşanıyor, polis önlemlerini artırdı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 17:59
Tekirdağ-İstanbul Yolunda Bayram Dönüş Yoğunluğu Dikkat Çekiyor

Kurban Bayramı'nda Dönüş Yoğunluğu Artıyor

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculukları devam ederken, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda dikkat çeken bir yoğunluk oluştu.

Yoğunluk Özellikle Şu Noktalarda Yaşanıyor

Bayram süresince İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden sürücüler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğun trafikle karşı karşıya kalıyor.

Polis ve Jandarma Ekipleri Önlemlerini Aldı

Ulaşımın aksamaması için polis ve jandarma ekipleri, sürücülere aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında sürekli uyarılarda bulunuyor. Yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle...

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle...

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Vakıf Katılım'dan Şok Bayram İkramiyesi: Maaşların Yarısı Kadar!

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TDV, Togo'da Kurban Eti Dağıtımında 21 Bin Aileye Destek Oldu
2
Tunus'tan Gazze'ye Mağrip Direniş Konvoyu Yola Çıktı
3
Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
Ordu'da İntihar İddiasında Kayınvalide Tutuklandı
5
İngiltere Büyükelçisi Morris, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı Ziyaret Etti
6
Özgür Özel'den İlhan Cihaner'e Taziye Ziyareti
7
Iğdır'da Öğrenciler Ermeni Katliamını Unutmadı

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi

Temmuz'da Benzin, Sigara ve Alkol Fiyatlarına Yüzde 13 Zam Geliyor!

Vakıf Katılım'dan Şok Bayram İkramiyesi: Maaşların Yarısı Kadar!

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri