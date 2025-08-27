Tekirdağ Kapaklı'da Aday Sürücü Trafiği Tehlikeye Düşürdü: Ehliyeti İptal, 53 bin 171 lira Ceza
Akrobatik hareketler sosyal medyada ortaya çıktı
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren H.Y.G. adlı aday sürücünün, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştığı belirlendi.
Görüntülerin savcılığa ulaşmasının ardından, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan sürücü Kapaklı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Görüntülerdeki ihlaller nedeniyle sürücüye 9 farklı maddeden toplam 53 bin 171 lira idari para cezası uygulandı.
Aday sürücü H.Y.G.'nin sürücü belgesi, 120 ceza puanına ulaşması nedeniyle daimi olarak iptal edildi; ayrıca hakkında \"Trafik güvenliğini tehlikeye sokma\" suçundan adli işlem başlatıldı.