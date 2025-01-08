Tekirdağ Kurum Müdürleri AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Buluştu

Tekirdağ'da, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Anadolu Ajansı’nın düzenlediği “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı. Oylama, her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli anların paylaşılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, yurt içi ve yurt dışındaki büyük olayları, sosyal hikayeleri ve görsel içerikleri bir araya getirerek, görsel medya alanında fark yaratan çalışmalara imza atıyor. Tekirdağlı müdürlerin katılımı, bu anlamda yerel yönetimlerin desteğini gözler önüne seriyor.

Konu hakkında bilgi veren Karaküçük, "Bu tür etkinlikler, görsel bellek açısından çok değerli. Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği bu oylamaya katılmak, bizim için de gurur verici" ifadelerini kullandı. Atlı da, "Görüntülerin hikâyeleri, toplumsal hafızamızın önemli bir parçası. Biz de Tekirdağ olarak bu hafızaya katkıda bulunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Oylama sürecinin ardından, Anadolu Ajansı’nın seçtiği en etkileyici kareler, geniş bir kitle tarafından değerlendirilecek.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.