Tekirdağ Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 41 Tutuklama

Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda 46 şüpheliden 41'i tutuklandı; şebekenin 537 kişiyi 984 milyon lira dolandırdığı açıklandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 08:17
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 08:49
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık örgütüne yönelik gözaltına alınan 46 şüpheliden 41'i tutuklandı, 5'ine adli kontrol tedbiri uygulandı. Bakan Ali Yerlikaya NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda çökertilen şebekenin 537 kişiyi kandırarak 984 milyon lira dolandırdığını bildirdi.

Yerlikaya'nın paylaşımında, "Yüksek kar vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 milyar lira işlem hacminin bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi. Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü'müzü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

