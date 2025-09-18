Tekirdağ Muratlı'da Anne ve Babasını Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Tekirdağ Muratlı'da ailesine saldırmakla suçlanan A.Ç'nin yargılaması sürdü; savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi, duruşma 3 Ekim'e ertelendi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:19
Tekirdağ Muratlı'da aile katliamı davasında duruşma

Duruşmada savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 17 yaşındaki tutuklu sanık A.Ç SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada sanığın bıçakla yaraladığı amcası G.Ç, yengesi F.Ç ve dedesi C.Ç ile avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı duruşmaya mazeret bildirerek katılmadı.

Mağdur tarafı söz alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık A.Ç hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti duruşmayı, eksikliklerin giderilmesi ve delillerin değerlendirilmesi için 3 Ekim tarihine erteledi.

Olayın ayrıntıları

Kentin Muratlı ilçesinde, 11 Kasım 2024'te meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi N.Ç ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanda oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç ve dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Olayda N.Ç hayatını olay yerinde, M.Ç ise hastanede kaybetmişti.

