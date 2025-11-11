Tekirdağ Muratlı'ya Şehit Ateşi: Hava Astsubay İlker Aykut

Gürcistan sınırında düşen uçak: Aileye acı haber verildi

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut’un şehadet haberi, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Olayın, Gürcistan sınırında gerçekleştiği ve kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan Hava Astsubay İlker Aykut için acı haber, Muratlı’daki yakınlarına bildirildi.

Şehadet haberi, Muratlı İlçe Kaymakamlığı ve askeri yetkililer tarafından aileye iletildi.

Baba Ünal Aykut ve anne Zülbiye Aykut yasa boğulurken, mahalle sakinleri ve yakınları şehit ailesinin evine akın ederek taziyelerini iletti.

