Tekirdağ Müzesi'nde Kybele Heykeli Ziyaretçileri Büyülüyor

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, tarih öncesi dönemde bolluğun ve bereketin sembolü olan Kybele heykeli ile dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, bu antik eseri büyük bir hayranlıkla incelemekte.

Müzede toplam 24 bin 266 eser sergilenirken, Kybele heykeli "Trak Ana Tanrıçanın İzleri" sergisi kapsamında cam vitrinde yer almakta. Müze Müdürü Abdulgani Tarkan, geçen yıl müzeyi yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirtti.

Kybele’nin Doğa Üzerindeki Hakimiyeti

Müze Uzmanı Levşa Erdem, heykelin Heraion-Teikhos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında bulunduğunu ifade etti. Erdem, burada, ana tanrıçanın Trakya'daki izlerinin sürüldüğünü ve kazılarda oldukça sayıda heykelcik ortaya çıkarıldığını vurguladı.

Erdem, "Heraion-Teikhos Antik Kenti'nden gün yüzüne çıkarılan eserler tarihe ışık tutmakta. Ziyaretçiler, ana tanrıça Kybele’nin gücünü ilgi çekici buluyor. Kybele heykeli, tahtı üzerinde sağında ve solunda aslan figürleri ile betimlenmiş durumda. Bu betimlemeler, onun doğa üzerindeki hakimiyetini simgeliyor ve tanrı krala bu gücü veren ana tanrıça olduğunu gösteriyor," dedi.

Müzeyi ziyaret eden Özlem Arın da Kybele heykelinin oldukça güzel ve ilgi çekici olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde yer alan tarih öncesi dönemde bolluğun ve bereketin sembolü ve koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kybele'nin heykeli ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde yer alan tarih öncesi dönemde bolluğun ve bereketin sembolü ve koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kybele'nin heykeli ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.