Tekirdağ Süleymanpaşa'da Gün Doğumu: Turuncu Gökyüzü Kartpostallık Anlar

Süleymanpaşa sabahı renklerin dansına sahne oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, gün doğumuyla birlikte gökyüzünde beliren turuncu tonlar vatandaşlara büyüleyici bir sabah yaşattı.

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar, Marmara Denizi üzerinden yükselen güneşin bulutları turuncuya boyadığı manzarayla karşılaştı. Gökyüzünde adeta renklerin dansı yaşanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

O anlar, sahilde yürüyüş yapanlardan işe yetişmeye çalışanlara kadar birçok kişinin dikkatini çekti ve kısa süreliğine günlük koşturmayı unutturdu. Süleymanpaşa'daki bu görsel şölen bölge sakinlerine unutulmaz bir sabah deneyimi sundu.

