DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.894,57 -0,73%
BITCOIN
3.938.320,77 -0,77%

Tekirdağ Süleymanpaşa'da Gün Doğumu: Turuncu Gökyüzü Kartpostallık Anlar

Tekirdağ Süleymanpaşa'da gün doğumunda Marmara Denizi üzerinden yükselen güneşin bulutları turuncuya boyayarak kartpostallık görüntüler oluşturduğu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:43
Tekirdağ Süleymanpaşa'da Gün Doğumu: Turuncu Gökyüzü Kartpostallık Anlar

Tekirdağ Süleymanpaşa'da Gün Doğumu: Turuncu Gökyüzü Kartpostallık Anlar

Süleymanpaşa sabahı renklerin dansına sahne oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, gün doğumuyla birlikte gökyüzünde beliren turuncu tonlar vatandaşlara büyüleyici bir sabah yaşattı.

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar, Marmara Denizi üzerinden yükselen güneşin bulutları turuncuya boyadığı manzarayla karşılaştı. Gökyüzünde adeta renklerin dansı yaşanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

O anlar, sahilde yürüyüş yapanlardan işe yetişmeye çalışanlara kadar birçok kişinin dikkatini çekti ve kısa süreliğine günlük koşturmayı unutturdu. Süleymanpaşa'daki bu görsel şölen bölge sakinlerine unutulmaz bir sabah deneyimi sundu.

TEKİRDAĞ'DA MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ: RENKLERİN DANSI

TEKİRDAĞ'DA MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ: RENKLERİN DANSI

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA’DA GÜN DOĞUMUYLA BİRLİKTE GÖKYÜZÜNDE OLUŞAN TURUNCU TONLAR VATANDAŞLARA...

İLGİLİ HABERLER

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
KTÜ'de Kadın Doğum Profesörü Tutuklandı: Hastadan 150 Bin TL Fazla Ücret İddiası
3
Nevşehir'de Kırmızı Işıkta Geri Giden Otomobil Dükkanın Camına Girdi
4
MUSKİ Karabörtlen’de İçme Suyu Hatlarını Kamusal Alana Taşıyor
5
Antalya'da Atık Kumaşlar Kadınların Emeğiyle Yılbaşı Maskotlarına Dönüştü
6
Vali Sözer Yalova'daki Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına Katıldı
7
Patnos İyilik Elçileri Derneği, Sobadan Yanan Aileye Destek Başlattı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda