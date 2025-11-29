Tekirdağ Süleymanpaşa’da Sağanak Yağış: Caddelerde Su Birikintileri

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; ekipler tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:53
Akşam saatlerinde etkili yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatleriyle birlikte başlayan sağanak yağış, ilçe genelinde zaman zaman şiddetini artırarak birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşmasına neden oldu.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri ve kayganlaşma görüldü. Araç sürücüleri, güvenlik için hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi.

Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara yönelirken ekipler tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

Yağışın ilçe genelinde aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

