Tekirdağ 3 bin ilköğretim öğrencisine 15 parçalık kırtasiye seti dağıttı; Arnavutköy 60 milyon TL bütçeyle öğrencilere 2.500–15.000 TL nakdi destek verecek.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:48
Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL'ye Kadar Nakdi Yardım

Bu yıl Tekirdağ ve Arnavutköy belediyeleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilere yönelik kapsamlı destek programları açıkladı. Ailelerin yükünü hafifletmeyi hedefleyen bu adımlar, farklı formatlarda öğrencilere doğrudan katkı sağlayacak.

Tekirdağ'dan dezavantajlı öğrencilere tam donanımlı kırtasiye seti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarıyla belirlenen 3 bin ilköğretim öğrencisine yıl boyunca ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tam donanımlı kırtasiye seti dağıttı.

Setlerde kalem kutusu, kalem çeşitleri, silgi, kalemtıraş, defterler, boya setleri, cetvel, yapıştırıcı, makas ve not defteri olmak üzere toplam 15 parça kaliteli malzeme yer alıyor.

Arnavutköy Belediyesi'nden 60 milyon TL'lik nakdi eğitim desteği

İstanbul Arnavutköy Belediyesi de 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için toplam 60 milyon TL'lik bütçe ayırdı. Program çerçevesinde eğitim kademelerine göre farklı tutarlarda nakdi yardım verilecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 2.500 TL, üniversite öğrencilerine ise 15.000 TL eğitim desteği sağlanacak.

Başvurular için son tarih 10 Ekim olarak belirlendi. İşlemler sosyaldestek.arnavutkoy.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.

