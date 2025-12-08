DOLAR
Tekkeköy'de İncir Ormanı ve Tasarruf Hamlesi: Başkan Candal

Başkan Candal, tasarrufla kaynak üreterek 100 bin m² alana 4 bine yakın incir ağacı dikti; yıllık ~50 milyon TL gelir, ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs olacak.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:07
Tekkeköy'de İncir Ormanı ve Tasarruf Hamlesi: Başkan Candal

Tekkeköy'de İncir Ormanı ve Tasarruf Hamlesi: Başkan Candal

Tasarruf Tedbirlerine Devam

Samsun'un Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, göreve geldikleri günden bu yana mali disipline ve tasarrufa öncelik verdiklerini belirtti. Başkan Candal, belediyeyi ve kaynaklarını önce doğru tanıdıklarını, eksikleri giderip hizmet kapasitesini artırmak için tasarruf tedbirlerine başladıklarını vurguladı.

Candal, uyguladıkları adımlar arasında kiralık araç sözleşmelerinin sonlandırılması ve yerel düzeyde sağlanan desteklerle mali yükün hafifletildiğini söyledi. Buna göre 50'den fazla kiralık aracın sözleşmesi feshedilirken, bunun sonucunda güncel hesaplara göre aylık 15-16 milyon TL civarında tasarruf sağlandığını aktardı. Ayrıca, milletvekilimiz Mehmet Muş sayesinde belediyeye kazandırılan 29 hizmet aracı ile de benzer düzeyde fayda elde edildiğini ifade etti.

İncir Ormanı ve Burs Projesi

Başkan Candal, sosyal projelere de hız kesmeden devam ettiklerini belirterek Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen büyük bir sosyal sorumluluk projesini duyurdu. Buna göre belediye tarafından kiralanan 100 bin metrekarelik alana 4 bine yakın incir ağacı dikildi. Candal, bölgede yetiştirilen ve Tekeköy'e özgü türlerden biri olan mor patlıcan incirinin arazide yer aldığını belirtti.

Projenin ekonomik boyutuna da dikkat çeken Candal, bu incir ormanından elde edilmesi beklenen gelirin yıllık ortalama 50 milyon TL seviyesinde olduğunu söyledi. Elde edilecek gelirlerin tamamı, üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için burs olarak kullanılacak.

Başkan Candal, projenin kamu kurumlarıyla yapılan iş birliği sayesinde hayata geçirildiğini, bunun Türkiye'de kamu eliyle yapılan önemli sosyal yatırımlardan biri olduğunu belirterek katkı sağlayanlara şükranlarını sundu. Ayrıca, bu tür yatırımlar ve sosyal projelerle ilçeye uzun vadeli fayda sağlamayı sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Mustafa Candal sözlerini, "Biz ilçemize geldiğimizde önce belediyemizi gerçek kamu yararına ve milletimizin faydasına olacak şekilde tanımak istedik... Ondan sonra bizim için en önemli olan şu anda ülkemizin de yaşadığı ve Cumhurbaşkanımızın da bize söylediği tasarruf tedbirlerine başladık" diyerek tamamladı.

