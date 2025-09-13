Tekman'da ambulans helikopterle 75 yaşındaki kalp krizi hastası Erzurum'a sevk edildi

Tekman'da ambulans helikopterle hasta sevk edildi

Olayın detayları

Erzurum'un Tekman ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran 75 yaşındaki A.Ö'nün tetkiklerinde, kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan A.Ö'nün sağlık durumunun ağır olması ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a götürülmesine karar verildi.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan A.Ö, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi ve hastaneye zamanında yetiştirilerek tedaviye alındı.

Edinilen bilgiye göre, A.Ö'ye anjiyo yapılacağı belirtildi.

