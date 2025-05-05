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TEKNOFEST 2023: 10 Milyondan Fazla Ziyaretçi ve Rekor Katılımcı Sayısı

TEKNOFEST, 2018'den bu yana toplam 10 milyon 688 bin ziyaretçi ve 3 milyon 672 bin yarışmacı ağırladı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 11:20
TEKNOFEST 2023: 10 Milyondan Fazla Ziyaretçi ve Rekor Katılımcı Sayısı

TEKNOFEST 2023'te Büyük Başarı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen TEKNOFEST, havacılık, uzay ve teknoloji alanında önemli bir buluşma noktası oldu. Festivale bugüne dek toplamda 10 milyon 688 bin kişi katıldı.

Yarışmacı ve Takım Sayısı Rekor Kırdı

Festival, sadece ziyaretçi sayısıyla değil, aynı zamanda katılımcıların sayısıyla da dikkat çekiyor. Bugüne kadar 3 milyon 672 bin yarışmacı ve 1 milyon 384 bin takım TEKNOFEST'te yer aldı. Bu rakamlar, festivalin büyüklüğünü ve popülaritesini gözler önüne seriyor.

2018 yılından bu yana her yıl düzenlenen TEKNOFEST, Türkiye'nin teknik kapasitesini artırmak, gençleri havacılık ve teknoloji alanına yönlendirmek amacıyla önemli bir platform oluşturmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen havacılık, uzay ve...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ilk düzenlendiği 2018'den itibaren toplam 10 milyon 688 bin kişi tarafından ziyaret edildi. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, AA muhabirine "TEKNOFEST KKTC'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

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