TEKNOFEST Adana'da Deprem Bölgesi Gençlerinin Morali Artıyor

TEKNOFEST Adana'da Başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'in önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti. Kahramanmaraş'tan, ülkenin dört bir yanından gençlerin katılım sağladığı bu organizasyon, deprem bölgesindeki vatandaşlar için de büyük bir moral kaynağı oluşturuyor.

Deprem Bölgesindeki Gençler Önemli Bir Destek Alıyor

Çelik, “Her zaman önceliğimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın durumu. Oradaki gençlerimiz için bu etkinlik büyük bir umut anlamına geliyor.” şeklinde konuştu. TEKNOFEST'in düzenlenmesiyle birlikte gençlerin hem teknolojiyle buluştuğunu hem de moral bulduğunu vurguladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, Adana Havalimanı'nda yer alıyor ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Çelik, bu durumun afetzedelere moral vermesinin yanı sıra, gençlerin geleceğe daha umutla bakmalarına da yardımcı olduğunu dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST), AA muhabirine değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST), AA muhabirine değerlendirdi.