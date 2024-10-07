DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,61 0,04%
ALTIN
2.927,09 -0,26%
BITCOIN
2.151.933,68 -0,38%

TEKNOFEST Adana'da Deprem Bölgesi Gençlerinin Morali Artıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TEKNOFEST’in depremzede gençler için önemli bir moral kaynağı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:35
TEKNOFEST Adana'da Deprem Bölgesi Gençlerinin Morali Artıyor

TEKNOFEST Adana'da Başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'in önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti. Kahramanmaraş'tan, ülkenin dört bir yanından gençlerin katılım sağladığı bu organizasyon, deprem bölgesindeki vatandaşlar için de büyük bir moral kaynağı oluşturuyor.

Deprem Bölgesindeki Gençler Önemli Bir Destek Alıyor

Çelik, “Her zaman önceliğimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın durumu. Oradaki gençlerimiz için bu etkinlik büyük bir umut anlamına geliyor.” şeklinde konuştu. TEKNOFEST'in düzenlenmesiyle birlikte gençlerin hem teknolojiyle buluştuğunu hem de moral bulduğunu vurguladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, Adana Havalimanı'nda yer alıyor ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Çelik, bu durumun afetzedelere moral vermesinin yanı sıra, gençlerin geleceğe daha umutla bakmalarına da yardımcı olduğunu dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST), AA muhabirine değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST), AA muhabirine değerlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
3
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı
6
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz