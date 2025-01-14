TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması'na Başvurular Devam Ediyor

Trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması'na başvurular 20 Şubat'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:36
TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması'na Başvurular Devam Ediyor

TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması'na Başvurular Devam Ediyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki Akıllı Ulaşım Yarışması, İGA İstanbul Havalimanı yürütücülüğünde düzenleniyor. Başvurular, 20 Şubat tarihine kadar kabul ediliyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamada, ulaşım biçimlerini daha güvenli hale getiren akıllı ulaşım uygulamaları bu yarışma kapsamında hayata geçirileceği belirtildi. Yarışma, öğrencilerin toplumsal fayda sağlayacak projeler geliştirmelerini teşvik ederken, teknolojiyi toplum yaşamına değer katacak şekilde kullanmalarını da amaçlıyor.

Trafik Güvenliğini Artırmayı Hedefliyor

Akıllı Ulaşım Yarışması'nın temel hedefleri arasında seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak, mobiliteyi geliştirmek ve enerji verimliliğini sağlamak yer alıyor. Yarışma, kara, hava ve deniz ulaşımı olmak üzere üç ana başlık altında düzenleniyor. Gençlerden, her kategoride geleceğin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi projeler geliştirmeleri bekleniyor.

Kategoriler ve Proje Alanları

Kara ulaşımı kategorisinde, "Akıllı Trafik Yönetimi ve Optimizasyonu", "Otonom Araçlar ve Akıllı Araç Teknolojileri", "Akıllı Park Sistemleri", "Yol Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi", "Elektrikli Araçlar ve Şarj İstasyonları Ağı" ve "Yolcu Ulaşım ve Hizmet Sistemleri" gibi konular üzerinde çalışmalar yapılacak.

Hava ulaşımı düzenlemeleri çerçevesinde ise, "Akıllı Havaalanı Yönetimi", "Dronlar ve Hava Taşımacılığı", "Uçuş Trafiği Yönetimi ve Optimizasyonu" ile "Akıllı Uçak Sistemleri" konularında projeler geliştirilecektir.

Deniz ulaşımı alanında gerçekleştirilecek projeler ise, "Otonom Deniz Taşımacılığı ve Akıllı Gemiler", "Deniz Trafiği Yönetimi", "Sürdürülebilir Deniz Taşımacılığı", "Limanda Akıllı Yükleme-Boşaltma Sistemleri" ve "Deniz Kirliliği İzleme ve Erken Uyarı Sistemleri" başlıkları altında toplanmaktadır. Bu projeler, ulaşım sistemlerini daha güvenli, sürdürülebilir ve teknolojik açıdan ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Ortaokul, lise ve üniversite seviyesindeki öğrencilerin katılımına açık olan yarışmada bu yıl dereceye giren takımlara toplamda 540 bin TL değerinde ödül verilecektir. Yarışmaya başvurular 20 Şubat tarihine kadar devam ediyor.

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