DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.471.429,35 -1,09%

TEKNOFEST Çanakkale: Savaşan İHA Yarışması 4. Gününde

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 4. gününde sürdü. Sabit Kanat kategorisinde "Savaşan" ve "Kamikaze" görevleri yapıldı; GESTAŞ ulaşımı ücretsiz.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:11
TEKNOFEST Çanakkale: Savaşan İHA Yarışması 4. Gününde

TEKNOFEST Çanakkale: Savaşan İHA Yarışması 4. Gününde

Gökçeada Havalimanı'nda Sabit Kanat Kategorisi Devam Ediyor

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 4. gününde de devam etti.

Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen yarışmada, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevlerinden oluşan müsabakalar yapıldı. Takımlar, kendi tasarladıkları İHA'larla ve yazılımlarıyla Gökçeada Havalimanı'ndaki alanda kıyasıya yarıştı.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururu gökyüzünde yaşanıyor. Gökçeada semalarında gençlerimizin azmi ve başarısı, milletimizin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Siz de bu büyük heyecana ortak olun."

Açıklamada ayrıca, GESTAŞ tarafından Çanakkale İskele'den Gökçeada Havalimanı'na gidiş ve dönüşlerin ücretsiz sağlandığı; biletlerin Çanakkale, Eceabat ve Kabatepe'deki GESTAŞ İskelesi gişelerinden temin edilebileceği kaydedildi.

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması...

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Gökçeada Havalimanı'nda 4. gününde de devam etti.

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması...

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Atakum'da motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı
2
Ordu Mesudiye'de Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
4
Erzurum Oltu'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı
5
Çorum Bayat'ta Gelin, Kayınpederini Silahla Öldürdü
6
Eskişehir'de Senfoni Orkestrası 30 Ağustos'ta Kahramanlık Türküleri Seslendirdi
7
Gaziosmanpaşa'da 30 Ağustos Zaferi'nin 103. Yılı Coşkuyla Kutlandı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta