TEKNOFEST Çanakkale: Savaşan İHA Yarışması 4. Gününde

Gökçeada Havalimanı'nda Sabit Kanat Kategorisi Devam Ediyor

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 4. gününde de devam etti.

Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen yarışmada, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevlerinden oluşan müsabakalar yapıldı. Takımlar, kendi tasarladıkları İHA'larla ve yazılımlarıyla Gökçeada Havalimanı'ndaki alanda kıyasıya yarıştı.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururu gökyüzünde yaşanıyor. Gökçeada semalarında gençlerimizin azmi ve başarısı, milletimizin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Siz de bu büyük heyecana ortak olun."

Açıklamada ayrıca, GESTAŞ tarafından Çanakkale İskele'den Gökçeada Havalimanı'na gidiş ve dönüşlerin ücretsiz sağlandığı; biletlerin Çanakkale, Eceabat ve Kabatepe'deki GESTAŞ İskelesi gişelerinden temin edilebileceği kaydedildi.

