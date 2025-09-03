TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da: 28 Takım, Yaklaşık 300 Öğrenci

Etkinlik ve katılımcılar

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda düzenlenecek TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması'na 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katılacak. Öğrenciler geliştirdikleri insansız kara araçları ile kıyasıya bir mücadele ortaya koyacak.

Yarışlar 5 Eylül'de başlayacak ve organizasyon 7 Eylül'e kadar devam edecek.

Organizasyon ve açıklamalar

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim, Tekirdağ'da ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Hekim, 'Daha önce bu Tarımsal Kara Aracı Yarışması olarak düzenleniyordu. Bu yarışmayı ASELSAN öncülüğünde düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve öğrencilerden oluşan 28 takım mevcut. Öğrencilerimizi şu an Tekirdağ'da misafir ediyoruz.' dedi.

Yarışmanın ilk gününde takımların provalarını yapacaklarını belirten Hekim, '5, 6, 7 Eylül'de yarışmalarımız başlayacak. Buradaki alana müthiş bir teveccüh var. Sağ olsun Tekirdağ halkımız TEKNOFEST'i çok sevdi. Katılım çok güzel inşallah yarışmalar başladığında ziyaretçi sayısının daha da yükseleceğini düşünüyoruz. ASELSAN yetkilileri, TEKNOFEST yetkilileri de cumartesi günü burada olacak. 7 Eylül'de de bir ödül törenimiz olacak.' diye konuştu.

