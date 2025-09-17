TEKNOFEST İstanbul'da TÜME'nin Akıllı Tarım Sergisine Üst Düzey İlgi

TEKNOFEST İstanbul'da TÜME'nin akıllı tarım sergisine savunma, siyaset, medya ve teknoloji çevrelerinden üst düzey ziyaretler gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 20:04
Akıllı tarım teknolojileri, festivalin ilk gününde yoğun ilgi gördü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Etkinlikte öne çıkan alanlardan biri, akıllı tarım teknolojilerini sergileyen Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) oldu.

TÜME alanı, vatandaşların yoğun ilgisinin yanı sıra savunma, teknoloji, medya ve siyaset çevrelerinden gelen üst düzey ziyaretçilere de ev sahipliği yaptı. Ziyaretçiler, sergilenen son teknolojiler hakkında bilgi aldı.

Alanı gezen ilk isimlerden biri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün oldu. Ardından ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da sergiledeki teknolojileri yerinde inceledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile birlikte TÜME alanını ziyaret etti.

Daha sonra alanda, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu ve Boğaziçi Rektörü Naci İnciden oluşan bir heyet yer aldı.

Heyet, ziyaret kapsamında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkez Müdürlüğü, Dost Çiftlik ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi yetkililerinden sergilenen akıllı tarım çözümleri ve projeler hakkında bilgi aldı.

TEKNOFEST kapsamındaki bu ziyaretler, tarım teknolojilerinin ulusal önemdeki aktörler tarafından yakından takip edildiğini ortaya koydu.

