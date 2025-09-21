TEKNOFEST Kapanışı: Cevdet Yılmaz İstanbul'da; Özgür Özel Kurultayda

GÜNDEM / 21 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

GÜNDEM

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TEKNOFEST'i ziyaret edecek

Cevdet Yılmaz, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret edecek ve kapanış programına katılacak. (İstanbul/10.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı'na iştirak edecek. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail-Gazze krizi takip ediliyor

İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırılar ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

TEKNOFEST beşinci gün etkinlikleriyle tamamlanacak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda beşinci gün etkinlikleriyle tamamlanacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında tamamlanacak. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig 6. hafta maçları

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa-Fenerbahçe, Kocaelispor-Çaykur Rizespor ve Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edecek. (İstanbul/17.00/20.00/Kocaeli/17.00/Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig 6. hafta

Trendyol 1. Lig'in altıncı haftası, SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor ve Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla sona erecek. (İstanbul/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig

Nesine 2. Lig'in 5. haftasında Kırmızı Grup maçları oynanacak, Beyaz Grup müsabakaları başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Nesine 3. Lig

Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta karşılaşmaları tamamlanacak. (Fotoğraflı)

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta müsabakaları başlayacak. (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme grubu müsabakalarına Bulgaristan'ın Samokov kentinde devam edilecek; Bursaspor Basketbol, 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak. (Samokov/16.30) (Fotoğraflı)

8- 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası

Filipinler’in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu müsabakaları sürecek.

9- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in dördüncü haftası, Nilüfer Belediyespor-İstanbul Gençlikspor karşılaşmasıyla tamamlanacak. (Bursa/15.30) (Fotoğraflı)

10- Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu 17. ayağı Azerbaycan Grand Prix'i gerçekleştirilecek. (Bakü/14.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.