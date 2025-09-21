TEKNOFEST Kapanışı: Cevdet Yılmaz İstanbul'da; Özgür Özel Kurultayda

TEKNOFEST kapanışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak; Özgür Özel 22. Olağanüstü Kurultay'a iştirak edecek. Spor ve dış gelişmeler takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 09:00
GÜNDEM / 21 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI
GÜNDEM

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TEKNOFEST'i ziyaret edecek

Cevdet Yılmaz, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret edecek ve kapanış programına katılacak. (İstanbul/10.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı'na iştirak edecek. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail-Gazze krizi takip ediliyor

İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırılar ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

TEKNOFEST beşinci gün etkinlikleriyle tamamlanacak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda beşinci gün etkinlikleriyle tamamlanacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında tamamlanacak. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig 6. hafta maçları

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa-Fenerbahçe, Kocaelispor-Çaykur Rizespor ve Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edecek. (İstanbul/17.00/20.00/Kocaeli/17.00/Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig 6. hafta

Trendyol 1. Lig'in altıncı haftası, SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor ve Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla sona erecek. (İstanbul/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig

Nesine 2. Lig'in 5. haftasında Kırmızı Grup maçları oynanacak, Beyaz Grup müsabakaları başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Nesine 3. Lig

Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta karşılaşmaları tamamlanacak. (Fotoğraflı)

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta müsabakaları başlayacak. (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme grubu müsabakalarına Bulgaristan'ın Samokov kentinde devam edilecek; Bursaspor Basketbol, 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak. (Samokov/16.30) (Fotoğraflı)

8- 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası

Filipinler’in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu müsabakaları sürecek.

9- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in dördüncü haftası, Nilüfer Belediyespor-İstanbul Gençlikspor karşılaşmasıyla tamamlanacak. (Bursa/15.30) (Fotoğraflı)

10- Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu 17. ayağı Azerbaycan Grand Prix'i gerçekleştirilecek. (Bakü/14.00) (Fotoğraflı)

