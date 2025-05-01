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TEKNOFEST KKTC 2023: Havacılık ve Teknoloji Festivali Başladı

Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de kapılarını açtı. Ziyaretçiler birçok etkinlik ve yarışmada buluşuyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 10:51
TEKNOFEST KKTC 2023: Havacılık ve Teknoloji Festivali Başladı

TEKNOFEST KKTC Ziyaretçilerini Bekliyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik, teknoloji tutkunlarına heyecan dolu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Etkinlik İçerikleri

TEKNOFEST KKTC, ziyaretçilerine teknoloji yarışmaları, atölye çalışmaları, planetaryum film gösterimleri ve simülasyon deneyim alanları gibi birçok aktivite sunuyor. Bu etkinlikler, katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatmayı amaçlıyor.

Organizasyon Bilgileri

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülüyor. 132 paydaş kurumun katkılarıyla düzenlenen bu etkinlik, teknoloji meraklıları için eşsiz bir fırsat sunuyor.

TEKNOFEST KKTC, inovasyon ve teknoloji alanında ilerlemek isteyen herkes için önemli bir platform olma özelliğini taşıyor. Katılımın yüksek olması beklenen festivalde, ziyaretçiler teknoloji ile dolu unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Festivalde ATAK helikopteri gösteri uçuşu yaptı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Festivalde ATAK helikopteri gösteri uçuşu yaptı.

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