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TEKNOFEST KKTC Açılışında Selçuk Bayraktar'dan Çarpıcı Açıklamalar

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC'nin açılışında önemli mesajlar verdi. 250 bin ziyaretçi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 17:32
TEKNOFEST KKTC Açılışında Selçuk Bayraktar'dan Çarpıcı Açıklamalar

TEKNOFEST KKTC'ye Büyük İlgi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin büyük bir başarı ile başladığını ve katılımın beklentileri aştığını duyurdu. Katılımcı sayısının 250 bini bulacağı müjdesini verdi.

Kıbrıs, Teknolojinin Yeni Merkez olacak

Bayraktar, KKTC'nin artık sadece tarihi mücadelelerin değil, aynı zamanda büyük atılımların sembolü olacağını ifade etti. "Bu kardeş cennet vatan, Akdeniz'in kalbinde dünyanın teknoloji ve bilimdeki çekim merkezi olmalı" diyerek bölgenin potansiyeline dikkat çekti.

Böylece, TEKNOFEST KKTC, geleceğe umutla bakmayı sağlayan bir enerji kaynağı olarak öne çıkıyor. Etkinlik, teknolojinin ve bilimin önemini vurgulayarak, katılımcılara ilham vermeyi hedefliyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda) ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (sağda) katıldı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda) ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (sağda) katıldı.

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TEKNOFEST KKTC Açılışında Selçuk Bayraktar'dan Çarpıcı Açıklamalar
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