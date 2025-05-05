TEKNOFEST KKTC'de Birinci Olan Öğrencilere Kayseri'de Coşkulu Karşılama

TEKNOFEST KKTC'de Sosyal İnovasyon alanında 670 bin proje arasından birinci olan öğrenciler ve öğretmenler için Kayseri'de muhteşem bir karşılama töreni düzenlendi.

Özellikle "Damlalardan Enerji, Geleceğe Kazanç Projesi" ile Sosyal İnovasyon alanında birinciliği elde eden Talas Belediyesi e-Spor ve İnovasyon Merkezi Teknoloji Takımı, Kayseri'de büyük bir coşkuyla karşılandı. AA'nın global iletişim ortağı olduğu bu uluslararası festival, 1-4 Mayıs tarihlerinde KKTC'de gerçekleştirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen festival, 132 paydaş kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda yapıldı. Burada, ilkokul seviyesinde gerçekleştirilen projelerin mücadelesi sonucunda birinci olan öğrenciler, Kayseri Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı.

Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 670 bin proje arasından en iyi dereceyi yaparak Türkiye birincisi olan gençleri ve öğretmenlerini kutladı. Yalçın, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'in dünya ve Türkiye açısından önemine dikkat çekerek, “Bizim açımızdan oldukça anlamlıdır. Talas İnovasyon Merkezi'nde yetişen çocuklarımız Türkiye birinciliği aldı. İnovasyon merkezimiz iki yıldır hizmet veriyor ve birçok yetenekli öğrenciyi teknik bilişimle buluşturuyor. Bu kadar proje arasında birinci olmak bizi onurlandırdı.” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Türk bayrağı ve güllerle karşılanarak, Talas Belediyesi'ne ait çift katlı üstü açık otobüsle şehir turu yapma imkanı buldular. Bu özel etkinlik, gençlerin başarılarını kutlamak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs'ta KKTC'de ziyaretçilerini ağırladı. KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen festivalde, ilkokul seviyesinde "Damlalardan Enerji, Geleceğe Kazanç Projesi" ile Sosyal İnovasyon alanında birinci olan Talas Belediyesi e-Spor ve İnovasyon Merkezi Teknoloji Takımı, Kayseri'de coşkuyla karşılandı.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs'ta KKTC'de ziyaretçilerini ağırladı. KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen festivalde, ilkokul seviyesinde "Damlalardan Enerji, Geleceğe Kazanç Projesi" ile Sosyal İnovasyon alanında birinci olan Talas Belediyesi e-Spor ve İnovasyon Merkezi Teknoloji Takımı, Kayseri'de coşkuyla karşılandı.