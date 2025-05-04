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TEKNOFEST KKTC'de Son Gün Yoğunluğu

TEKNOFEST KKTC'de girişlerde uzun kuyruklar oluştu, eski Ercan Havalimanı'na giden yollar yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:35
TEKNOFEST KKTC'de Son Gün Yoğunluğu

TEKNOFEST KKTC'de Girişlerde Uzun Kuyruklar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST, etkinliğin son gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin gerçekleştirildiği eski Ercan Havalimanı'na giden yollarda ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanmakta.

Festivalde Dolu Dolu Bir Son Gün

Katılımcılar, festivalin sona ermesine sayılı saatler kala etkinliğe akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, bilgi almak ve etkinlikleri yerinde görmek amacıyla sabırsızlıkla bekliyorlar. Festivalin son gününde teknolojinin en yeni ürünleri ve projeleri, katılımcılara sergileniyor.

Trafik Sorununa Çözüm Arayışları

Oluşan yoğunluk nedeniyle yetkililer, trafiğin düzgün bir şekilde akışını sağlamak için çeşitli önlemler almaya çalışıyor. Ziyaretçilerin sabah saatlerinden itibaren festival alanına giriş yaptıkları gözlemleniyor.

TEKNOFEST, son günüyle birlikte teknoloji meraklılarına unutulmaz anlar sunuyor. Yakın bir gelecekte daha fazla katılımcıyı ağırlaması bekleniyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda dördüncü gün etkinlikleri ile devam etti. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirildi. TEKNOFEST'e katılmak isteyen ziyaretçiler, etkinliğin son gününde girişlerde ve alanda kalabalık oluşturdu.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda dördüncü gün etkinlikleri ile devam etti. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirildi. TEKNOFEST'e katılmak isteyen ziyaretçiler, etkinliğin son gününde girişlerde ve alanda kalabalık oluşturdu.

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