TEKNOFEST KKTC: Kıbrıs Türkü'nün Teknoloji Tutkusu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 47 bin gencin katıldığı TEKNOFEST KKTC'nin kapanış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türkü'nün Teknoloji Tutkusu

Bayraktar, "Bu festival, Kıbrıs Türkü'nün inancının ve tutkusunun en güçlü nişanesidir" diyerek etkinliğin önemini vurguladı. Düne köklerinden güç alarak, bugüne gelinmiş olduğunu belirten Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin meydanıdır" ifadesini kullandı.

TEKNOFEST'in Büyüsü

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile 132 paydaş kurumu ile gerçekleşti.

Gelecek İçin İhtiyaç Duyduğumuz Enerji

Etkinliğin kapanışında konuşan Bayraktar, “Şu muhteşem manzaraya bir bakın, şu enerjiye, şu inanca bakın” sözleriyle izleyicilere seslendi. Kata sarf ettiği sözler arasında, “Tam bağımsız bir vatan için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi hayırla yad ediyorum” ifadesi de yer aldı.

Ödüller ve Teşekkürler

Bayraktar, yarışmalarda başarı gösteren gençleri kutlayarak, “Bu yola çıkarken bizlere 'yapamazsınız' diyenler oldu, ama sizler TEKNOFEST kuşağı onları haksız çıkarttınız” değerlendirmesini yaptı. Engellerin olacağını fakat hedefe ulaşmada kararlılığı sürdürmek gerektiğini belirtti.

Bir Uyanış Hikayesi

TEKNOFEST'in bir teknoloji festivalinden daha fazlası olduğunu dile getiren Bayraktar, bu etkinliğin bir milletin uyanış hikayesi olduğunu vurguladı. “Köklerinden aldığı güçle göklere uzanan bir çınarın, Milli Teknoloji Hamlesi'nin meydanıdır” şeklinde konuştu.

İstanbul'da Yeni Rekorlar İçin Hazırlık

Bayraktar, Kıbrıs'tan aldıkları güçle İstanbul'da yeni rekorlara imza atacaklarını ifade ederek, “Eylül ayında TEKNOFEST coşkusuyla yeniden buluşacağız” dedi. Gençleri hayallerinin peşinden koşmaya, araştırmaya ve üretmeye teşvik eden Bayraktar, “Gelecek sizin parlak zihinlerinizde, tükenmeyen enerjinizde, sarsılmaz inancınızda” diyerek sözlerini tamamladı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda dördüncü gün etkinlikleri ile ziyaretçilerini ağırladı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirildi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (fotoğrafta), kapanış töreninde konuşma yaptı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda dördüncü gün etkinlikleri ile ziyaretçilerini ağırladı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirildi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (fotoğrafta), kapanış töreninde konuşma yaptı.