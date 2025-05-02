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TEKNOFEST KKTC'nin İlk Gününde 62 Bin Ziyaretçi Varlığı

TEKNOFEST KKTC, ilk günde 62 bin kişiyle büyük bir ilgi gördü, teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:54
TEKNOFEST KKTC'nin İlk Gününde 62 Bin Ziyaretçi Varlığı

TEKNOFEST KKTC'ye Yoğun İlgi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen TEKNOFEST, havacılık, uzay ve teknoloji alanında önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Festival, ilk gününde 62 bin ziyaretçi ile dikkat çekti.

Festivalin Teması ve Etkinlikler

TEKNOFEST, teknolojik gelişmelerin yanı sıra gençlerin bilim ve teknoloji alanına ilgisini artırmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler, etkinlik boyunca çeşitli gösterilere ve projelere katılma fırsatı buldular.

Gelecek Günlerde Beklentiler

Festivalin ilerleyen günlerinde daha fazla katılım bekleniyor. TEKNOFEST, ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunmayı hedefliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ilk gününde 62 bin ziyaretçiyi ağırladı. Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırlıyor. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ilk gününde 62 bin ziyaretçiyi ağırladı. Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırlıyor. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

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