TEKNOFEST Mavi Vatan İstanbul'da — 28-31 Ağustos

TEKNOFEST Mavi Vatan 28-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi'nde

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl mavi vatan temasıyla denizlere taşınıyor. 28-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek etkinlik, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve ileri teknoloji yetkinliğini gençlerle buluşturmayı hedefliyor.

Program ve ziyaret düzeni

Etkinlikler, teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek. Halkın katılımına açık oturumlar 30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek; katılımcılar online kayıt yaptırarak etkinlikleri izleyebilecek. Ziyaretler üç ayrı seans halinde organize edilecek: 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

Teknoloji ve yarışmalar

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan programda İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi rekabetçi etkinlikler yer alacak. Ayrıca, ziyaretçilere sanal gerçeklik deneyimleri, SAT ve SAS Komutanlığı'nın özel gösterileri ile "Mavi Vatan Zaman Tüneli" gibi sergiler sunulacak.

Mavi Vatan Makale ve Resim Yarışmaları

Etkinlik kapsamında düzenlenen Mavi Vatan Makale ve Resim Yarışmaları, Türkiye'nin deniz yetki alanları, milli güvenlik politikaları ve jeopolitik vizyonunun genç nesiller tarafından anlaşılmasını ve eleştirel, yaratıcı bakış açıları geliştirilmesini amaçlıyor. Makale yarışmasına lise, lisans ve lisansüstü düzeyindeki katılımcılardan 500 ile 1000 kelime arasında özgün çalışma isteniyor; eserler sosyal medya platformu NSosyal üzerinden paylaşılacak. Resim yarışması ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin mavi vatan temalı özgün eserleriyle ifade yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor; çalışmalar yine NSosyal üzerinden yayınlanacak.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dereceye girenler için TCG Sakarya ve TCG Hızırreis denizaltıları ile TCG Savarona gemisine özel gezi düzenleneceğini duyurdu.

Görkemli açılış ve deniz geçit töreni

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katıldığı görkemli bir geçit töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, milli teknoloji heyecanını İstanbul Boğazı'ndan tüm Türkiye'ye taşıdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı ve TCG Anadolu başta olmak üzere, Türk Deniz Kuvvetlerine ait filonun toplam 9 gemiden oluşan geçiş törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte sergilenen gemiler arasında TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Dolmabahçe'den geçiş yapan gemileri selamladı ve NSosyal hesabından şu ifadeyi paylaştı: "Tarihe altın harflerle kazınan Zafer Haftamızda güçlü ve kudretli donanmamızla Mavi Vatan yolculuğu".

TEKNOFEST Mavi Vatan, denizcilik ve savunma teknolojilerini yakından görmek isteyen gençleri, öğrencileri ve meraklıları yoğun bir programla ağırlamayı sürdürüyor.