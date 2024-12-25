TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması Başlıyor

KKTC’de teknoloji ve inovasyon tutkunlarını bir araya getirecek olan TEKNOFEST Robolig Yarışması, bu yıl "Robolig Mavi Vatan" temasıyla ortaokul ve lise öğrencilerine kapılarını açıyor. Yarışma için başvurular 15 Ocak 2025 tarihine kadar kabul ediliyor.

Yarışmanın Amacı Nedir?

T3 Vakfı tarafından düzenlenen bu etkinlik, gençlerin mühendislik yeteneklerini geliştirmeleri ve geleceğin teknoloji liderleri olarak yetişmelerine olanak sağlamak amacıyla hayata geçirildi. 2023 yılında ilk kez düzenlenen bu yarışma, teknoloji ve inovasyon alanında önemli bir platform sunuyor.

Yenilikçi Robot Tasarımları Yarışacak

TEKNOFEST KKTC Robolig Mavi Vatan Yarışması, iki farklı kategoride düzenlenmekte; ortaokul ve lise öğrencileri belirlenen parkurlarda görevleri tamamlayarak puan kazanmaktadır. Kargo taşıma, yön belirleme ve bayrak çekme gibi görevlerle katılımcılar, mühendislik becerilerini sergilüyor. Bu faaliyet, gençlere hem eğlenceli bir deneyim hem de öğretici bir ortam sunuyor.

Ödüller Ve Teşvikler

Yarışmada dereceye giren katılımcılar, ödüllerle desteklenecek. Ortaokul kategorisinde üçüncülük ödülü 40 bin TL, ikincilik ödülü 50 bin TL ve birincilik ödülü ise 60 bin TL olarak belirlenirken; lise kategorisinde üçüncülere 50 bin TL, ikincilere 60 bin TL ve birincilere 70 bin TL ödül verilecektir.

Son Başvuru Tarihi

Dünyanın çeşitli yerlerinden katılımcıları ağırlamayı hedefleyen TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvurular 15 Ocak tarihinde sona erecek. Tüm ortaokul ve lise öğrencileri, robotik ve kodlama konusundaki yeteneklerini sergilemek üzere etkinliğe katılma fırsatını mutlaka değerlendirmelidir.