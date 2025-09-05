TEKNOFEST Roket Yarışması Finali Aksaray'da: Genç Mühendisler Yarıştı

Roketsan yürütücülüğündeki TEKNOFEST Roket Yarışması finalleri, Aksaray Roket Atış Alanı'nda gerçekleştirildi. Yarışmaya bu yıl başvuran 1175 takımdan 76 takım finalde zorlu görevleri yerine getirmek üzere Aksaray'da buluştu.

Yarışmanın hedefi ve yeni kategoriler

Yarışma, havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında toplumda farkındalık oluşturmayı, ilgili gençleri desteklemeyi, geleceğin teknolojileri üzerine araştırma yapmaya teşvik etmeyi ve katılımcıların profesyonel tasarım süreçlerine aşina olmasını sağlamayı amaçlıyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre bu yıl önceki lise, orta irtifa, yüksek irtifa ve zorlu görev kategorilerine ek olarak uluslararası kategori ile özgün hibrit yakıtlı motora sahip roket kategorileri eklendi.

Finale kalan kategoriler ve takım dağılımı

Finale kalan takımlar şu kategorilerde yarışıyor: 25 takım lise (asgari 4 bin feet), 24 takım orta irtifa (asgari 8 bin feet), 19 takım yüksek irtifa (asgari 15 bin feet), 3 takım uluslararası (asgari 8 bin feet), 3 takım zorlu görev (asgari 15 bin feet) ve 2 takım özgün hibrit yakıtlı motora sahip roket (asgari 8 bin feet).

Takımların entegrasyon ve roket atış çalışmaları 2 Eylül itibarıyla Aksaray Roket Atış Alanı'nda başladı. Uluslararası kategoriye başvuru yapıp finalist olan Malezyalı 3 takım da atışlarını gerçekleştirecek.

Öne çıkan ekipler ve deneyimler

Vefa Havacılık alt takımı VİST Roket Takımı kaptanı Bilal Çalışkan, Spaceport America Cup'24'teki birincilik tecrübelerinin ardından TEKNOFEST'e yoğun raporlama süreçleriyle hazırlandıklarını ve üretime geçtiklerini aktardı. Çalışkan, "TEKNOFEST, yoğun raporlama süreçleriyle meşhur. Bu süreçten sonra üretime geçtik. Karbonfiber ve fiberglass teknolojileri üzerine çalıştık. Roket üretmek kolay bir iş değil ama başarıyla bu noktaya geldik. Şu anda Vefa Havacılık takımımızın zorlu ateşlenmesi yapılacak, şu an rampada roketimiz. Onda da başarılı olacağız." dedi.

Çalışkan, ekiplerinde aviyonik ve mekanik uzmanları bulunduğunu, aviyoniklerde kendi tasarladıkları özgün kartları kullandıklarını ve ticari yerine kendi çözümlerini ürettiklerini belirtti. Ayrıca "Dünyaya Türk mühendisleri geliyor, inşallah Türkiye çağı başlayacak." ifadelerini kullandı ve Roketsan'a teşekkür etti.

Koç Üniversitesi Roket Takımı mekanik kaptanı Utku Alp Yıldız, yarışmaya hazırlık sürecinde eklemeli üretim ve aviyonik sistemlerde yeni teknolojiler denediklerini, üretim sürecinde dışarıdan destek alırken çoğunlukla komponentleri ve roketi kendilerinin ürettiğini söyledi. Yıldız, mikro kontrol uygulamalarından ve öğrenme sürecinden bahsetti.

Sena Gül ise İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Aeronist Havacılık Kulübü'nden olarak takım dayanışmasının finale taşıdığını, tasarım ve aviyonik kartların özgün olarak geliştirildiğini ve bu deneyimin kendilerini gelecekte daha da heveslendirdiğini belirtti. "Gözümüz yükseklerde, geleceğe ilerliyoruz." dedi.