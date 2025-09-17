TEKNOFEST Zaman Tüneli: Teknolojinin Dünü ve Bugünü

TEKNOFEST Zaman Tüneli teknolojinin dünü ile bugününü buluşturdu

TEKNOFEST İstanbul kapsamında kurulan Zaman Tüneli, ziyaretçilere hem festivalin geçmiş yıllarına ait görüntülerle nostalji yaşatıyor hem de tarihten günümüze bilime yön veren isimleri tanıtıyor.

Organizasyon ve yer

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda katılımcılarını ağırlıyor. Festival alanında kurulan Zaman Tüneli, kültürel ve bilimsel bir yolculuk sunuyor.

Zaman Tüneli'nde yer alan isimler

Tünelde, Türk-İslam medeniyetinden ve yakın dönemden öne çıkan bilim insanlarının isimleri sergileniyor: Bettani, Razi, İbnü'l Heysem, Biruni, İbn-i Sina, Cezeri, İbn-i Haldun, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Piri Reis, Mimar Sinan, Katip Çelebi, Nüzhet Gökdoğan ve Aziz Sancar.

İçerik ve etkileşim

Katılımcılar tünel boyunca hem TEKNOFEST'in önceki yıllarından seçme görüntüler izliyor hem de geçmişten günümüze bilim insanlarının bilim ve teknolojiye yaptığı katkıları öğreniyor. Ziyaretçiler, özellikle çocuk ve gençlere yönelik hazırlanan interaktif bölümlerde tarihteki bilim mirasının günümüz teknoloji vizyonuyla nasıl kesiştiğini deneyimliyor.

Hedef ve mesaj

Zaman Tüneli, gençlere ilham vermeyi ve onları bilim insanlarının izinden gitmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Festival, katılımcılara yalnızca bir teknoloji sergisi değil, aynı zamanda kültürel ve bilimsel hafıza yolculuğu sunuyor.