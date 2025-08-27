Teknogirişimler Hızlanacak: 'Dijital Şirket' ve 'Mega Fon' Yıl Sonuna Kadar Geliyor

ZEYNEP DUYAR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar devreye almayı hedeflediği uygulamalar, teknogirişimlerin kuruluş süreçlerini hızlandırmayı ve ileri yatırımlara kaynak sağlamayı amaçlıyor. AA muhabirinin, Bakanlıkça hazırlanan 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'ndan derlediği bilgilere göre Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü çeşitli alanda çalışmalara devam ediyor.

Dijital Şirket Uygulaması

Bakanlık, teknogirişimlerin kuruluş süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlı yol almalarını sağlamak için yıl sonuna kadar "dijital şirket" uygulamasını hayata geçirecek. Bu uygulama ile şirket kuruluş işlemleri tek pencereden yürütülecek ve tüm süreçler dijital ortama taşınmış olacak. Uygulamanın, şirket kurulum işlemlerinin hızlı ve tek elden gerçekleştirilmesini sağlaması ve yurt dışından başarılı girişimlerin ülke ekosistemine çekilmesine imkan vermesi hedefleniyor.

Teknogirişim Rozeti

Bu dönemde, teknoloji ve yenilik tabanlı girişimlerin "teknogirişim rozeti" almasına ilişkin şartlar düzenlendi. Yönetmelikle, Türkiye'de kurulan, şahıs veya sermaye şirketi statüsünde olan, KOBİ vasfını taşıyan, kuruluş tarihleri itibarıyla 15 yılını dolduran girişimlerin, teknoloji ve yenilik tabanlı, ölçeklenebilir iş modeline sahip olduğunu gösteren teknogirişim rozetine sahip olması kararlaştırıldı. Teknogirişim rozetinin geçerlilik süresi, girişimin kuruluş tarihi dikkate alınmaksızın belgenin verildiği tarihten başlayarak 36 ay sonu olarak belirlendi.

Mega Fon ve Yatırım Desteği

Ayrıca, Teknoloji ve İnovasyon Fonu kapsamında değerlendirme süreçleri tamamlanan girişimlere yatırım yapılması hedefleniyor. Girişim Sermayesi Fonlarına Katılım ve Girişim Sermayesi Uygulamaları Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe alınmasıyla Seri A ve Seri B yatırımlarına odaklanan "mega fon" kurulması için çağrıya çıkılması öngörülüyor. Seri A ve Seri B, ileri yatırımları kapsıyor; mega fon ile şirketlerin bu yatırımlar için erişeceği kaynağın kolaylaştırılması ve daha hızlı ilerleme sağlaması amaçlanıyor.

Diğer Stratejiler ve Destekler

Dijital Dönüşüm Destek Programı uygulama esaslarına ilişkin tebliğde de değişiklik yapılacak. Program ile KOBİ'ler ve büyük işletmelerin dijital olgunluk seviyelerinin artırılması, katma değerli üretimlerinin yükseltilmesi ve rekabetçiliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Programdan faydalanacak işletmelerin olgunluk seviyelerinin tespiti için yerli bir olgunluk değerlendirme modeli geliştirilmesi kapsamında ikinci fazda bazı hizmet sektörü alanları için ilave geliştirmelere devam edilmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra, Yazılım Ekosistemi Strateji Belgesi hazırlanması için çalışmalar başlatılıyor. Yıl sonuna kadar yerli blokzincir ağı oluşturulması amacıyla yürütülecek çalışmalarla, "Gerçek Dünya Varlıkları"nın yasal ve teknik altyapısının geliştirilmesine yönelik adımlar atılması amaçlanıyor. Ayrıca kuantum stratejisinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması hedefleniyor.