Tekruri: Filistinliler Asla Teslim Olmayacak!

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri'den Güçlü Mesaj

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri, Gazze’de bazı kesimlerin silahların bırakılması ve teslim olunması yönündeki söylemlerine karşı çıkarak, "Filistinliler bunu dinlemeyecek, boyun eğmeyecek. Çünkü bu izzet ve onur getirmeyecek" Mescid-i Aksa İçin Birlik Çağrısı Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen "Mescid-i Aksa Gazze'nin Kurtuluşu İçin Ödenmesi Gereken Bedel" konulu programda konuşan Tekruri, Filistin davasının sadece Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların sorumluluğunda olduğunu vurguladı. "İşgal altındaki topraklar kadar zihinlerin de işgal edildiği unutulmamalı" Gazze’nin Durumu ve Şehitler İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Tekruri, bu durumun sorumluluğunun yalnızca Gazzelilerin omuzlarına bırakılmaması gerektiğini ifade etti. "Gazze, Filistin ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için belki de 1 milyon şehit vermemiz gerekiyor" Aksa Tufanı ve Direnişin Önemi Tekruri, Aksa Tufanı'nın başlamasından önce de İsrail’in saldırılarının sürdüğünü belirterek, "Yüzyıllardır öldürülmekten başka bir rol üstlenemedik, fakat artık karşılık vermeye başladık""Asla teslim olmayacaklar, bunu biliyoruz" Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri (solda), Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nca Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mescid-i Aksa Gazze'nin Kurtuluşu İçin Ödenmesi Gereken Bedel" konulu programda konuştu. Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri (solda), Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nca Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mescid-i Aksa Gazze'nin Kurtuluşu İçin Ödenmesi Gereken Bedel" konulu programda konuştu.