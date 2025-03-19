Teksas'taki Trajik Göçmen Ölümü Davasında İki Kişi Suçlu Bulundu

Teksas'ta terk edilmiş kamyonda 53 göçmenin ölümüne ilişkin iki kişi göçmen kaçakçılığından suçlu bulundu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:48
Teksas'taki Trajik Göçmen Ölümü Davasında İki Kişi Suçlu Bulundu

Teksas'taki Trajik Olayda Suçlu Bulunan İsimler

ABD'de Teksas eyaletinde, 2022 yılında terk edilmiş bir kamyonun kasasında 53 göçmenin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak açılan davada iki kişi suçlu bulundu. San Antonio'daki mahkeme, Felipe Orduna-Torres ve Armando Gonzales-Ortega'nın "göçmen kaçakçılığı" ve "göçmen kaçakçılığı yapmak için komplo kurmaktan" sorumlu olduğuna karar verdi.

Mahkeme Kararının Ardından Gelişmeler

Her iki sanık, mahkeme tarafından, 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda göçmenleri ölümcül şartlarda taşıdığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Mahkumiyet kararı ise 27 Haziran'da açıklanacak.

Mahkeme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan savcı Margaret Leachman, sanıkların, tırın klimasının çalışmadığını bilmelerine rağmen durumu görmezden geldiğini vurguladı.

Olayın Detayları

28 Haziran'da San Antonio'da terk edilmiş bir kamyonda, 50 göçmenin cesedi bulunmuş, dörtü çocuk olmak üzere 16 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiği tespit edildi. Olayın ardından göçmenlerin yasa dışı yollarla ABD'ye geçmeye çalıştığı belirtilmişti.

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