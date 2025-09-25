Tekstil ve Pet Şişe Atıkları Yalıtıma Dönüşüyor: Harcy'nin 2 Bin Ton Hedefi

İTÜ ARI Teknokent çatısı altında faaliyet gösteren Harcy, tekstil ve pet şişe atıklarını ileri dönüşümle yalıtım malzemesine çeviriyor. Şirket, yeni üretim tesisiyle yılda 2 bin ton atığı ekonomiye kazandırıp 2700 ton karbon salımını engellemeyi hedefliyor.

Sıfır Atık Felsefesi ve Projenin Kapsamı

Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 26 Eylül 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi ile aynı doğrultuda ilerliyor. Amaç; israfı önlemek, kaynakları verimli kullanmak, atık oluşumunu azaltmak ve oluşan atıkları kaynağında ayrıştırarak geri kazanmaktır.

Harcy'nin Üretim Hedefleri ve Geçmişi

Harcy'nin kurucu ortağı ve işletme mühendisi Melih Gazi Küşüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada geri kazanılabilecek atıkların çöpe gitmesinin büyük bir ekonomik kayıp olduğunu vurguladı. Küçük bir atölyede başlayan faaliyetlerinde 2023'ten bu yana 14 ton atığı ürüne dönüştürdüklerini belirten Küşüm, Silivri'deki yeni üretim tesisiyle hedefledikleri yıllık hacmin altını çizdi.

Küşüm, “Silivri'de yeni açtığımız üretim tesisiyle yılda 2 bin ton tekstil ve pet şişe atığını ekonomiye kazandırmayı ve 2700 ton karbon salımını önlemeyi hedefliyoruz.” dedi.

Neden Tekstil ve Pet Şişe Atığı?

Küşüm, yalıtım sektöründeki mevcut malzemelerin eksikliklerini fark ettiklerini anlattı. Taş yününün uygulayıcıda rahatsızlık ve kaşıntıya neden olduğunu, su altında 5 ila 10 yılda parçalanabildiğini; petrolden elde edilen EPS köpüğün ise yangın direncinin düşük olduğunu belirtti. Bu eksiklere çözüm üretmek için tekstil atıklarından geliştirdikleri ürünlerin ortaya çıktığını söyledi.

Üretim Süreci ve Malzeme Kompozisyonu

Üretimde minimum %80 tekstil ve pet şişe atığı kullanıldığını söyleyen Küşüm, süreç boyunca atıkların ayrıştırılıp dezenfekte edildiğini, küçük parçalara bölünerek pamuk görünümünde lif formuna getirildiğini, homojen karışımın ısıtma ile bir araya getirildiğini ve istenen boyutlarda kesilip hazırlandığını anlattı.

Atıkların temini hem yurt içinden hem de yurt dışından yapılıyor. Kullanılan bazı makinelerin projelerini Harcy çizdi; ekipmanların bir kısmı Çin'den, bir kısmı ise Türkiye'den temin ediliyor.

Kullanım Alanları ve Döngüsel Yaklaşım

Üretilen yalıtım malzemeleri; binalarda dış cephe ısı yalıtım levhası olarak mantolama ve giydirmede, iç cephe ısı yalıtımında bölme duvarlarda, otomotiv sektöründe araç yalıtımında, beyaz eşya sektöründe eşya yalıtımında ve elektronik ürünler için koruyucu ambalaj paketlemede kullanılabiliyor. Küşüm, kullanım sonrasında ürünlerin yeniden geri dönüştürülebildiğine dikkat çekti.

Firma, müşteri ile kurduğu geri dönüşüm anlaşmalarıyla ürün yaşam döngüsünü uzatıyor. Küşüm, “Müşteriyle şu şekilde anlaştık, biz ona koruyucu paketleme malzemesi vereceğiz, o ise kullandıktan sonra bize ürünü iade edecek. Biz de geri dönüştürerek yeniden ona vereceğiz. Biz burada iki, üç hatta geri geldiğinde dört kez bu ürünü dönüştürebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Üretim Hattı ve Sıfır Atık Uygulaması

Küşüm, üretim hattının da sıfır atık mantığıyla çalıştığını belirterek, hat üzerinde değiştirilmesi gereken ürünü yeniden hatta sokup değerlendirebildiklerini ve böylece malzemeyi defalarca ileri kazandıklarını aktardı.

Harcy'nin çalışması, Sıfır Atık felsefesini sahada uygulayan örneklerden biri olarak atıkları ham maddeye dönüştürüp çevresel ve ekonomik fayda sağlamayı hedefliyor.