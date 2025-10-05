Tel Aviv, Gazze'de 3 Stratejik Noktada Uzun Vadeli Askeri Varlık Planlıyor

İsrail basınına göre Tel Aviv, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında, esir takası anlaşmasının uygulanmasının ardından Gazze Şeridi ve çevresinde üç stratejik noktada uzun vadeli askeri varlık sürdürmeyi planlıyor.

Planın ayrıntıları

Devlet televizyonu KAN'a ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, İsrailli yetkililerin Washington yönetimine ilettiği planın ana hatları aktarıldı. Buna göre ordu, Gazze Şeridi sınırları içinde bir tampon bölgede (alan belirtilmedi), Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridorunda ve Gazze kentinin doğusundaki "70. Tepe" (Mintar Tepesi) bölgesinde kalmayı öngörüyor.

Haberde bu noktaların İsrail için hayati önem taşıdığı, sahada üstünlük ve takip-kontrol gücü sağladığı ileri sürüldü. ABD yönetiminin de çekilmenin ilk aşaması uygulandıktan sonra İsrail'in bu noktalarda kalması gerektiği konusunu anlayışla karşıladığı iddia edildi.

Çekilme aşamaları ve güvenlik düzenlemeleri

Habere göre plan, tüm esirlerin salıverilmesinin ardından ordunun çatışma bölgelerinden çekilmesini öngörüyor. Ordu ilk aşamada Gazze Şeridi'nde geçici olarak "sarı hat"ta kalacak; daha sonra, güvenlik durumunu yönetmek üzere ABD yetkisi altında faaliyet gösterebilecek yabancı güçlerin bölgeye girmesiyle eş zamanlı olarak "kırmızı hat"a çekilecek.

Son aşamada ise ordunun Gazze sınırlarında, Philadelphi Koridoru'nda ve 70. Tepe bölgesinde kontrolünü sürdürerek muhtemel güvenlik tehditlerini engelleyeceği belirtildi.

Tepkiler ve gelişmeler

Hamas, dün Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı. Trump ise Hamas'ın açıklamasına dayanarak "onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum" diyerek, İsrail'e Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurması çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığını duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu da bir hafta içinde Gazze'deki İsrailli canlı ve ölü esirlerin serbest bırakılmasını ümit ettiğini belirterek, bu süreçte İsrail ordusunun "Gazze'nin derinlerinde işgalinin süreceğini" ileri sürdü.