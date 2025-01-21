Tel Rıfatlılar, PKK/YPG'nin İghalinden Kurtuldukları İlçelerine Dönüyor

Tel Rıfatlılar Geri Dönüş Yapıyor

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat'ı işgali sırasında yerinden edilen siviller, artık geri dönüş yaparak evlerini ve işyerlerini onarıyorlar. Suriye Milli Ordusu tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile birlikte, 1 Aralık'ta Halep'in Tel Rıfat ilçesi terör örgütünün işgalinden kurtarıldı.

İlçeye Dönüş Başladı

İlçenin kurtarılmasının ardından, yıllar önce yerinden edilen Tel Rıfatlıların dönüşü devam ediyor. Geçmişte yaşadıkları yerlere geri dönen ilçe sakinleri, iç savaşta hasar gören ev ve iş yerlerini onararak eski düzenlerini yeniden kurmaya çalışıyor.

“En Kısa Zamanda Eski Hayatımıza Döneceğiz”

Tel Rıfat'ta geri dönüş yapan ilçe sakinlerinden Muhammed Abdürrezak, bu durumdan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Abdürrezak, ilçedeki birçok köy, cami ve okulun yıkıldığını dile getirerek, “Yeniden başlayacağız, evlerimizi, iş yerlerimizi tamir edeceğiz. Ailelerimizi geri getirmeye başladık. En kısa zamanda eski hayatımıza döneceğiz inşallah.” dedi.

Kamplardan dönenlerin evlerini onarmak için çalışmalara başladıklarını aktaran Abdürrezak, “Elhamdülillah şu an mutluyuz, emniyetteyiz.” ifadesini kullandı.

Aileler Savaşın İzlerini Temizliyor

Diğer bir yerel sakin Muhammed Hasan Allitu ise, PKK/YPG'nin ilçeye gelmesiyle birlikte ailesiyle Azez'deki çadır kamplarına sığındığını anlattı. Evinin Rus savaş uçaklarınca bombalandığını ve işlettiği benzin istasyonunun da PKK/YPG tarafından ele geçirildiğini ifade eden Allitu, ilçenin terör örgütünden kurtarılmasıyla iş yerini geri aldığını, ancak evinin yıkılması nedeniyle hâlâ çadır kampta yaşamakta olduğunu söyledi.

Allitu, ilçede terör örgütünün evlerin altında inşa ettiği tünellerin ve mayınlı alanların bulunduğunu belirterek, düzenli olarak geri gelip evini onarmaya çalıştığını ve okullar bitince yazın tamamen Tel Rıfat'a yerleşmeyi planladığını kaydetti.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat işgali sırasında yerinden ettiği siviller, döndükleri ilçelerinde ev ve işyerlerini onarıyor.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat işgali sırasında yerinden ettiği siviller, döndükleri ilçelerinde ev ve işyerlerini onarıyor.