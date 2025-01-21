DOLAR
35,62 -0,12%
EURO
36,93 0,45%
ALTIN
3.118,07 -0,64%
BITCOIN
3.647.842,94 1,35%

Tel Rıfatlılar, PKK/YPG'nin İghalinden Kurtuldukları İlçelerine Dönüyor

Tel Rıfat'ın terör örgütünden kurtarılmasıyla, yerinden edilen halk evlerini onarıp eski hayatlarına dönmeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:16
Tel Rıfatlılar, PKK/YPG'nin İghalinden Kurtuldukları İlçelerine Dönüyor

Tel Rıfatlılar Geri Dönüş Yapıyor

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat'ı işgali sırasında yerinden edilen siviller, artık geri dönüş yaparak evlerini ve işyerlerini onarıyorlar. Suriye Milli Ordusu tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile birlikte, 1 Aralık'ta Halep'in Tel Rıfat ilçesi terör örgütünün işgalinden kurtarıldı.

İlçeye Dönüş Başladı

İlçenin kurtarılmasının ardından, yıllar önce yerinden edilen Tel Rıfatlıların dönüşü devam ediyor. Geçmişte yaşadıkları yerlere geri dönen ilçe sakinleri, iç savaşta hasar gören ev ve iş yerlerini onararak eski düzenlerini yeniden kurmaya çalışıyor.

“En Kısa Zamanda Eski Hayatımıza Döneceğiz”

Tel Rıfat'ta geri dönüş yapan ilçe sakinlerinden Muhammed Abdürrezak, bu durumdan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Abdürrezak, ilçedeki birçok köy, cami ve okulun yıkıldığını dile getirerek, “Yeniden başlayacağız, evlerimizi, iş yerlerimizi tamir edeceğiz. Ailelerimizi geri getirmeye başladık. En kısa zamanda eski hayatımıza döneceğiz inşallah.” dedi.

Kamplardan dönenlerin evlerini onarmak için çalışmalara başladıklarını aktaran Abdürrezak, “Elhamdülillah şu an mutluyuz, emniyetteyiz.” ifadesini kullandı.

Aileler Savaşın İzlerini Temizliyor

Diğer bir yerel sakin Muhammed Hasan Allitu ise, PKK/YPG'nin ilçeye gelmesiyle birlikte ailesiyle Azez'deki çadır kamplarına sığındığını anlattı. Evinin Rus savaş uçaklarınca bombalandığını ve işlettiği benzin istasyonunun da PKK/YPG tarafından ele geçirildiğini ifade eden Allitu, ilçenin terör örgütünden kurtarılmasıyla iş yerini geri aldığını, ancak evinin yıkılması nedeniyle hâlâ çadır kampta yaşamakta olduğunu söyledi.

Allitu, ilçede terör örgütünün evlerin altında inşa ettiği tünellerin ve mayınlı alanların bulunduğunu belirterek, düzenli olarak geri gelip evini onarmaya çalıştığını ve okullar bitince yazın tamamen Tel Rıfat'a yerleşmeyi planladığını kaydetti.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat işgali sırasında yerinden ettiği siviller, döndükleri...

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat işgali sırasında yerinden ettiği siviller, döndükleri ilçelerinde ev ve işyerlerini onarıyor.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat işgali sırasında yerinden ettiği siviller, döndükleri...

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat işgali sırasında yerinden ettiği siviller, döndükleri ilçelerinde ev ve işyerlerini onarıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Zelandalılar, Trump'ın Atomun Parçalanmasıyla İlgili İfadelerine Tepki Gösterdi
2
Yapay Zeka Projesi ile 10 Ülkeden Öğrenciler Bir Araya Geldi
3
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya Otel Yangını İçin Heyet Görevlendirdi
5
Trump, Kuzey Kore'yi Nükleer Güç Olarak Tanımladı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya Otel Yangını Hakkında Bilgi Aldı
7
Pelosi'den Trump'ın 6 Ocak Affına Sert Tepki

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!