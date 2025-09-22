Tele1'de 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' Soruşturması: Merdan Yanardağ, İhsan Demir, Musa Özuğurlu

Tele1 Yönetimine Resen Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele1 televizyonunda 21 Eylül'de yayımlanan "Türkiye'nin Yönü" programında ortaya çıkan ifadeler üzerine harekete geçti.

Soruşturmanın Konusu ve Hüküm

Başsavcılık, programdaki alt yazıda yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kıyaslanmasına ilişkin ifade nedeniyle işlem başlattı.

Söz konusu yayından sorumlu olduğu belirlenen kanal yetkilileri hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma açıldı.

Soruşturma Kapsamındaki İsimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılan kişiler arasında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu bulunuyor.

Konuya ilişkin soruşturma ve hukuki süreçle ilgili ek bir açıklama yapılmadı.